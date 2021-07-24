تركيا تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ 12 مايو

سجلت تركيا، اليوم السبت، أعلى حصيلة إصابات بفيروس "كورونا" المستجد، وتجاوزت بذلك عتبة 12 ألف إصابة، كأعلى مستوى للإصابات منذ 12مايو/ أيار الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة التركية عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، في البلاد ليصل إلى 12381 حالة، ليصل إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 5.587 مليون إصابة، تماثل منها 5.416 مليون شخصا للشفاء.

يذكر أن السلطات الصحية التركية في 16 أبريل/ نيسان الماضي، كانت قد سجلت أعلى نسبة إصابة بالفيروس، حيث بلغت 63083 حالة إصابة، وبعدها شهد تراجعا ملحوظا إلى أن وصل إلى 4418 حالة في 4 يوليو/ تموز الجاري.

وذكرت وزارة الصحة التركية أنها رصدت 58 حالة وفاة جديدة بسبب مرض "كوفيد- 19"، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا إلى الآن 50879 شخصا.

وتعتبر تركيا الدولة الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ 19 من حيث عدد الوفيات.

وخففت السلطات التركية القيود العامة المفروضة بسبب انتشار الفيروس، بما في ذلك نظام حظر التجول وعودة نظام العمل الطبيعي في المؤسسات العامة، اعتبارا من بداية الشهر الجاري.