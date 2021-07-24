الملك سلمان يعزي الرئيس الهندي في ضحايا الفيضانات

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الملك سلمان، بعث برقية عزاء ومواساة، للرئيس الهندي، معربا عن دعم بلاده لجهود نيوديلهي في مواجهة آثار الفيضانات.
#خادم_الحرمين_الشريفين وسمو #ولي_العهد يعزيان رئيس جمهورية الهند في ضحايا الانهيارات الأرضية.#واس pic.twitter.com/gJ0xOQbJC5— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 24, 2021
وقال الملك سلمان، إن المملكة تواسي الهند في الأزمة التي تشهدها البلاد بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية، موجها رسالة للرئيس الهندي والشعب وعائلات الضحايا للإعراب عن أحر التعازي والمواساة.
وفي الوقت الذي وصل فيه عدد ضحايا الفيضانات إلى نحو 125 شخصا، فإن فرق الإنقاذ تواجه صعوبات في الوصول إلى منازل غمرتها مياه الأمطار الغزيرة، التي تشهدها البلاد، حسبما ذكرت وكالة "رويتزر"، اليوم السبت.
ولفتت الوكالة إلى أن ولاية مهاراشترا، تشهد أشد موجة أمطار تتساقط عليها منذ 40 عاما، وسط تحذيرات من فيضان مياه بعض الأنهار الكبرى.
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