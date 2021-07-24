الملك سلمان يعزي الرئيس الهندي في ضحايا الفيضانات

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية عزاء إلى الرئيس الهندي رام ناث كوفيند، في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية، التي تشهدها البلاد.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الملك سلمان، بعث برقية عزاء ومواساة، للرئيس الهندي، معربا عن دعم بلاده لجهود نيوديلهي في مواجهة آثار الفيضانات.

وقال الملك سلمان، إن المملكة تواسي الهند في الأزمة التي تشهدها البلاد بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية، موجها رسالة للرئيس الهندي والشعب وعائلات الضحايا للإعراب عن أحر التعازي والمواساة.

وفي الوقت الذي وصل فيه عدد ضحايا الفيضانات إلى نحو 125 شخصا، فإن فرق الإنقاذ تواجه صعوبات في الوصول إلى منازل غمرتها مياه الأمطار الغزيرة، التي تشهدها البلاد، حسبما ذكرت وكالة "رويتزر"، اليوم السبت.

ولفتت الوكالة إلى أن ولاية مهاراشترا، تشهد أشد موجة أمطار تتساقط عليها منذ 40 عاما، وسط تحذيرات من فيضان مياه بعض الأنهار الكبرى.