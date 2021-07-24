الشرطة اليونانية تواجه محتجين ضد التطعيم الإلزامي بخراطيم المياه

استخدمت الشرطة اليونانية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الأشخاص الذين تجمعوا وسط العاصمة أثينا، اليوم السبت، للاحتجاج على جعل التطعيم ضد فيروس كورونا إلزاميا.

واحتشد ما يزيد على 4 آلاف شخص خارج البرلمان اليوناني، للمرة الثالثة هذا الشهر، للاعتراض على التطعيم الإلزامي لبعض العاملين مثل موظفي الرعاية الصحية والتمريض.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤول في الشرطة طلب عدم ذكر اسمه، أن بعض المحتجين ألقوا قنابل حارقة، الأمر الذي دفع قوات الأمن للرد بالغاز المسيل للدموع.

وشاب مسيرة أخرى يوم الأربعاء الماضي أعمال عنف.

وأظهرت استطلاعات للرأي حديثة أن غالبية اليونانيين سيحصلون على اللقاح الواقي من فيروس كورونا، الذي أودى بحياة 12890 شخصا في اليونان منذ تفشي الوباء في العام الماضي.

وحصل 45% من سكان اليونان البالغ عدهم 11 مليون نسمة على التطعيم الكامل.

وأمرت اليونان بتطعيم موظفي الرعاية الصحية ودور رعاية المسنين في ظل ارتفاع معدل الإصابات، كما حثت المعلمين في المدارس على تلقي اللقاح في الوقت المناسب، استعدادا لبداية العام الدراسي في سبتمبر/ أيلول.