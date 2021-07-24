الدفاع التركية تعلن مقتل اثنين من جنودها شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل اثنين من جنودها، وإصابة 2 آخرين، في هجوم على مركبة عسكرية شمالي سوريا، مشيرة إلى أنه تم قصف موقع لإرهابيين عقب الهجوم.

أنطاكيا - سبوتنيك . وقالت وزارة الدفاع التركية ، في بيان، السبت: "لقي جنديان مصرعهما وأصيب آخران في هجوم على مركبة عسكرية بمنطقة درع الفرات في سوريا".

وأضافت أن "تم قصف مواقع الإرهابيين عقب الهجوم على المركبة العسكرية التركية".

وقد تزايدت الهجمات في الآونة الأخيرة في الشمال السوري، وغالبا ما تتهم أنقرة الوحدات الكردية المسلحة بمحاولة زعزعة استقرار المنطقة.

وتشن تركيا عمليات عسكرية ضد الفصائل الكردية في شال سوريا التي تعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني، والذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.