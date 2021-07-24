"الأفريقي للسيطرة على الأمراض" يعلن ارتفاع إصابات كورونا بالقارة

تواصل أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفاعها في القارة الأفريقية وكذلك ترتفع حالات الوفاة، بحسب المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأعلن المركز، التابع للاتحاد الأفريقي، مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية.

أفاد المركز في بيان له اليوم السبت، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بدول القارة الأفريقية قد بلغ 6.415.413.

وأشار المركز إلى أن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا بدول أفريقيا قد بلغ 162.875 .

وأمس الأول أعلن المركز أن إجمالي حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد في أفريقيا، بلغ 6 ملايين و267 ألفا و777 إصابة، بينما كانت الوفيات 158697، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي عبر القارة 5477934.

وأكد المركز أن دول جنوب إفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا ومصر، سجلوا أكبر عدد من حالات الإصابة عبر القارة.

والأسبوع الماضي قالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في أفريقيا، إن "الوفيات ارتفعت بشكل كبير في الأسابيع الخمسة الماضية. هذه علامة تحذيرية واضحة على أن المستشفيات في معظم الدول المتأثرة بسبيلها للوصول إلى نقطة الانهيار".

وتابعت: "إصابات كوفيد-19 في القارة الأفريقية ارتفعت على مدى ثمانية أسابيع متتالية متجاوزة ستة ملايين يوم 13 يوليو/ تموز الجاري".

وقالت إن "هذه الزيادة مدفوعة بالإجهاد العام جراء الإجراءات الصحية الرئيسية التي تستهدف كبح تفشي الفيروس إضافة إلى زيادة انتشار سلالات جديدة للفيروس".

وأكدت المنظمة أن أفريقيا تشهد أحد أسرع معدلات الإصابة في العالم، حيث أُضيف لعدد المرضى مليون مصاب آخرين الشهر الماضي.