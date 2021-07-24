الكاميرون... مقتل ما لا يقل عن 7 عسكريين على يد مسلحي جماعة بوكو حرام

لقي ما لا يقل عن سبعة جنود كاميرونيين مصرعهم وأصيب 14 آخرين في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت، إثر هجوم شنه مسلحون تابعون لجماعة بوكو حرام الإرهابية على موقع للجيش في أقصى شمال البلاد.

موسكو - سبوتنيك. وحسبما أفادت وكالة أنباء الكاميرون المحلية نقلا عن مصدر أمني محلي: "سبعة (جنود) على الأقل من القوات الحكومية لقو مصرعهم فيما أصيب 14 آخرين، إثر هجوم نفذته صباح اليوم، مجموعة تنتمي لـ" بوكو حرام" على موقع للجيش في منطقة ساجمي [شمال البلاد]".

وتتعرض منطقة أقصى شمال الكاميرون، المتاخمة لنيجيريا وتشاد، لهجمات متكررة من قبل جماعة بوكو حرام الإرهابية منذ عام 2014.