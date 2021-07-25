إصابة 4 من الشرطة واعتقال 6 أشخاص خلال احتجاجات على التلقيح ضد كورونا في لندن

أعلنت قائدة شرطة العاصمة البريطانية لندن، كاثرين روبر، عن إصابة 4 من عناصرها واعتقال 6 أشخاص نتيجة احتجاجات ضد التطعيم بلقاحات فيروس كورونا وفرض نظام بطاقات الدخول في ظل الجائحة.

لندن - سبوتنيك. وكتبت روبر، على "تويتر": "تم اعتقال 6 أشخاص لارتكابهم عددا من المخالفات، وأصيب 4 ضباط الأمر الذي يعد غير مقبول".

The mostly peaceful demonstrations in Central London have finished. My thanks to the crowds who engaged with us and my colleagues for their hard work. There were 6 arrests for a range of offences and unacceptably 4 officers injured. I wish them a speedy recovery. — Commander Catherine Roper (@CRoperMPS) July 24, 2021

وذكرت روبر أن المظاهرات انتهت بحلول مساء السبت وسط لندن، مبينة أنها جرت عموما بشكل سلمي.