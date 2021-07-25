ترامب ينتقد إجراء إدارة بايدن مفاوضات مع منظمة "أوبك" وروسيا حول النفط

انتقد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إجراء إدارة خلفه، جو بايدن، مفاوضات مع منظمة "أوبك" وروسيا بشأن النفط.

واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في حديث بولاية أريزونا "هم يتفاوضون مع أوبك وروسيا في الوقت الذي نتملك فيه نفطا لدرجة أننا لا نعرف ماذا نفعل معه".

ولفت الرئيس الأمريكي السابق أن الولايات المتحدة في عهده كانت مستقلة في مجال الطاقة.

يذكر أن الولايات المتحدة لا تشارك في مفاوضات "أوبك" و"أوبك +"، على الرغم من أنها صرحت بأنها تدعم التوصل إلى اتفاق بين أكبر منتجي النفط.

واتفقت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول غير الأعضاء في أوبك، المعروفة باسم "أوبك +"، في اجتماع عبر الإنترنت يوم الأحد الماضي على زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا وذلك بالتوازي مع زيادة الطلب.

وتوصلت أوبك وحلفاؤها من خارج أوبك أيضا إلى اتفاق للتخلص التدريجي من الخفض البالغ 5.8 مليون برميل يوميا من إنتاج النفط بحلول سبتمبر 2022 وذلك "رهنا بظروف السوق".