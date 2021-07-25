إعصار يجتاح شرق الصين بعد فيضانات وسط البلاد

ألغت منطقة شنغهاي التجارية الصينية والمناطق الساحلية المجاورة جميع الرحلات الجوية وأبطأت أو أوقفت خدمة قطارات الأنفاق وأغلقت المتاجر مع وصول الإعصار "إن-فا" إلى اليابسة اليوم الأحد.

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية أن الإعصار وصل إلى منطقة بوتو في مدينة تشوشان، وهي ميناء رئيسي في إقليم تشجيانغ الواقع على الساحل الشرقي، عند الساعة 12:30 ظهرا (0420 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد.

يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال تعاني فيه منطقة وسط الصين من تداعيات فيضانات عارمة أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 58 شخصا وانقطاع الكهرباء وتشريد أكثر من مليون شخص.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية في وقت سابق إن الإعصار يتحرك بسرعة 15 كم في الساعة.

وأضافت أن سرعة الرياح في الإعصار بلغت 38 مترا في الثانية. وطبقا لحسابات "رويترز" فإن ذلك يعادل نحو 137 كم في الساعة.

وألغت كل من شنغهاي التي يقطنها نحو 26 مليون شخص وهانغتشو الواقعة إلى الجنوب الرحلات الجوية اعتبارا من أمس السبت كما تم إيقاف الكثير من خدمات القطارات في المنطقة.

وتسببت الفيضانات في مدينة تشنغتشو، وسط الصين، الأسبوع الماضي في مقتل 12 شخصا بعد أن حوصروا في شبكة مترو الأنفاق.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن شنغهاي ديزني لاند ستغلق أبوابها يومي الأحد والاثنين بسبب الطقس بينما قام ميناء يانغشان في المدينة بإجلاء مئات السفن.