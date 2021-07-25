تصريحات تكشف ما قالته ميلانيا ترامب لزوجها قبل انتخابات 2016

كشف مايكل كوهين، المحامي السابق، للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أسرارا جديدة بشأن فوزه برئاسة أمريكا في عام 2016.

وقال كوهين في تصريحات لـموقع "إنسايدر" الأمريكي إن ميلانيا ترامب أخبرت زوجها الرئيس الأمريكي السابق بأنها تستبعد تماما فوزه في انتخابات 2016، ولم تكن تتوقع حدوث ذلك.

وأضاف: "لقد لعبت ميلانيا ترامب دورا محدودا للغاية خلال الحملة الانتخابية لزوجها، إذ لم تكن تعتقد أنه سيفوز بالفعل، ومع ذلك، عندما كان يسألها مباشرة عن رأيها في مسألة ما، كانت تعرضه على الفور".

تأتي تعليقات مايكل كوهين الأخيرة مشابهة لتقارير أخرى تفيد بأن ميلانيا ترامب والعديد من المقربين من الرئيس الأمريكي السابق لم يتوقعوا فوزه في ليلة الانتخابات عام 2016، إذ كتبت ابنة شقيقته ماري جوردان في كتابها لعام 2020 أن دونالد ترامب أصيب بالذهول عندما فاز في الانتخابات.

وفي عام 2018، أفاد الصحفي الأمريكي، مايكل وولف، أن ميلانيا ترامب بكت ليلة الانتخابات في عام 2016 بعدما أدركت أن زوجها قد فاز، لكن نفى البيت الأبيض وقتها مزاعم وولف.

وتكهن رئيس مجلس النواب الأمريكي السابق، جون بوينر، في عام 2018 أن دونالد ترامب وعد زوجته ميلانيا ترامب بأنهم لن يفوزوا في الانتخابات الرئاسية، وبالتالي لن يضطروا إلى مغادرة مدينة نيويورك والانتقال إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث البيت الأبيض.