طوكيو تسجل 1763 إصابة جديدة بـ "كوفيد-19"

سجلت العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأحد، 1763 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ثالث أيام دورة الألعاب الأولمبية التي كان من المقرر إقامتها العام الماضي وتأجلت بسبب جائحة كورونا.

وشهدت حالات الإصابة بالفيروس ارتفاعا في الأسابيع الأخيرة لتصل إلى 1979 يوم الخميس، في أعلى حصيلة منذ يناير/ كانون الثاني؛ وفقا لـ "رويترز".

وتأجلت الألعاب التي تجرى بين 23 يوليو الجاري و8 أغسطس/ آب المقبل، العام الماضي بسبب جائحة "كورونا"، واتخذت إجراءات صحية صارمة في اليابان بغية إقامة الحدث العالمي المقرر مرة كل أربع سنوات.

وتسجل أعداد متزايدة من الإصابات في العاصمة اليابانية، حيث أعلنت حالة طوارئ طبية منذ الاثنين الماضي، وتستمر حتى 22 أغسطس.

وتجري المسابقات خلال الأولمبياد في ملاعب من دون جمهور، بينما يخضع عشرات آلاف المشاركين من رياضيين ورسميين مرورا بالصحفيين القادمين من الخارج، لقيود صحية مشددة.