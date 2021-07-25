تصرف عفوي من جيل بايدن في أولمبياد طوكيو... فيديو

صدر من جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تصرف عفوي، أمس السبت، أثناء متابعتها فريق السباحة التابع لبلادها في أولمبياد طوكيو.

وفي الفيديو الذي شاركته جيل بايدن عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، وحصد مليون مشاهدة، يظهر أعضاء من فريق السباحة الأمريكي في الصالة المغطاة وهم يهتفون باسمها، لتقوم هي في المقابل بالنهوض من على كرسيها بعفوية، وتحييهم بيدها قائلة لهم: "شكرا".

​ووصلت جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي إلى اليابان، يوم الخميس الماضي، حيث تقود وفدا دبلوماسيا للولايات المتحدة في أولمبياد طوكيو 2020.

في وقت سابق من أمس السبت، تابعت جيل بايدن مباراة كرة سلة 3 ضد 3 مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

كما أن بايدن استضافت حفلة في مقر إقامة السفير الأمريكي بطوكيو لمشاهدة مباراة كرة قدم بين أمريكا والمكسيك.

وبسبب حالة الطوارئ المفروضة في طوكيو وسط موجة من حالات الإصابة بـ"كوفيد-19"، اضطر موظفو السفارة الأمريكية وموظفو السلك الخارجي إلى ارتداء أقنعة الوجه طوال الحدث، دون السماح بتناول المرطبات، بحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

وآخر محطات جيل بايدن في أولمبياد طوكيو، هو توجهها لمتابعة فريق كرة القدم للسيدات الأمريكيات ضد منافسه النيوزيلندي، ثم غادرت بعدها طوكيو متوجهة إلى هونولولو في هاواي.

وتأجلت الألعاب التي تجرى بين 23 يوليو/تموز الجاري و8 أغسطس/آب المقبل، العام الماضي، بسبب جائحة "كورونا"، واتخذت إجراءات صحية صارمة في اليابان بغية إقامة الحدث العالمي المقرر مرة كل أربع سنوات.

وتسجل أعداد متزايدة من الإصابات في العاصمة اليابانية، حيث أعلنت حالة طوارئ طبية منذ الاثنين الماضي، وتستمر حتى 22 أغسطس.

وتجري المسابقات خلال الأولمبياد في ملاعب دون جمهور، بينما يخضع عشرات آلاف المشاركين من رياضيين ورسميين مرورا بالصحفيين القادمين من الخارج، لقيود صحية مشددة.