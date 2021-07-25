مسؤول ألماني: غير المطعمين ضد كورونا سيواجهون قيودا في الحياة العامة

حذر مسؤول ألماني بارز أن السكان غير المطعمين ضد كورونا، سيواجهون عدة قيود في الحياة العامة خلال الأشهر المقبلة.

وتشجع برلين بشكل كبير جميع السكان على التطعيم وباتت مراكز اللقاح مفتوحة للجميع منذ مدة دون أخذ موعد، بحسب شبكة "دويتشه فيله".

وقال رئيس ديوان المستشارية، هيلغه براون، لصحيفة "بيلد آم زونتاغ"، إنه إذا تعرضت ألمانيا لموجة رابعة قاسية من فيروس كورونا في الأشهر المقبلة، فقد يجد الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بعد أنفسهم ممنوعين من دخول الحانات والأماكن الاجتماعية الأخرى.

وتابع: "إذا كان لدينا معدل إصابة مرتفع على الرغم من إجراءات الفحص لدينا، فسوف يتعين على غير المطعمين تقليل اتصالاتهم".

واستمر بقوله: "يمكن أن يعني ذلك أن بعض الخيارات مثل المطاعم ودور السينما ودخول الملاعب، حتى بالنسبة للأشخاص غير المطعمين الذين تم فحصهم (أخذوا فحصا سريعا لكوورنا)، لن تكون ممكنة بعد الآن، لأن الخطر على الآخرين مرتفع للغاية".

وعلى الرغم من ذلك، قال براون إنه طالما أن اللقاحات المستخدمة حاليا تجدي بشكل جيد ضد سلالة فيروس "دلتا" المتحور من فيروس كورونا، فالإغلاق الكامل غير ضروري.

وحث كذلك السكان الألمان على التطعيم، مؤكدا أن اللقاحات فعالة بنسبة 90 في المئة تقريبا في منع الحالات المرضية الخطيرة، مضيفا أن "الحاصلين على اللقاح سوف يتمتعون بالتأكيد بحريات أكثر من غير المطعمين".