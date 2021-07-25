روحاني: فرضت علينا حرب اقتصادية وبعض قرارات البرلمان عرقلت رفع العقوبات

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده فرض عليها "حرب اقتصادية تاريخية وفريدة"، لافتا إلى أن قرارات البرلمان الإيراني "عرقلت عملية رفع العقوبات" عن البلاد.

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أكد روحاني، في الاجتماع العام السنوي الـ61 للبنك المركزي، اليوم الأحد، أن "حربا اقتصادية فريدة في تاريخ إيران فرضت علينا، وربما أنها غير مسبوقة في تاريخ العالم".

وأضاف أنه "لو أردنا القيام بشيء أثناء حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فذلك كان سيقرره النظام بأكمله، ولا تستطيع الحكومة وحدها القيام بذلك".

وأوضح أن "بعض قرارات البرلمان الإيراني عرقلت عملية رفع العقوبات عن البلاد".

وكانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق، أن لجنة في مجلس الأمن القومي رفضت "الاتفاق المبدئي" الذي تم التوصل إليه خلال محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا بشأن "رفع معظم العقوبات".

وأشارت إلى أن اللجنة وجدت الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا "غير متوافق" مع قرار البرلمان.

يذكر أن البرلمان الإيراني كان قد أصدر قرارا بتعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي، ما لم يتم رفع العقوبات المالية والمصرفية والنفطية المفروضة على إيران بحلول 21 فبراير/شباط الماضي.

وبحسب هذا القانون فإن الحكومة الإيرانية ملزمة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم، بالإضافة إلى تركيب وتشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ورفع كفاءة المنشآت النووية.

يشار إلى روحاني انتقد مؤخرا قرار البرلمان الإيراني، قائلًا إن حكومته "حُرمت من فرصة التوصل إلى اتفاق في الأشهر الأخيرة".