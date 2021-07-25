غضب في بريطانيا من "إساءة" وزير الصحة للمواطنين بسبب الوباء

اتُهم وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، بإهانة ضحايا الوباء، اليوم الأحد، بعدما حث الناس على أخذ اللقاح المضاد للفيروس، وطلب منهم "تعلم كيفية التعايش معه بدلا من الارتعاد خوفا منه".

وكتب جاويد في تغريدة، أمس السبت، أنه تعافى بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا، وقال: "كانت الأعراض خفيفة للغاية بفضل اللقاحات الرائعة".

وتابع بالقول: "من فضلك - إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد - خذ الجرعة، فإننا نتعلم كيف نتعايش مع هذا الفيروس، بدلا من أن نرتعد بسببه".

Full recovery from Covid a week after testing positive.



Symptoms were very mild, thanks to amazing vaccines.



Please - if you haven’t yet - get your jab, as we learn to live with, rather than cower from, this virus. https://t.co/OmuaUGp173 — Sajid Javid (@sajidjavid) July 24, 2021

نائبة زعيم حزب العمال، أنجيلا راينر، وهي واحدة من العديد من المشرعين المعارضين والأشخاص الذين فقدوا أفراد عائلاتهم بسبب الوباء، انتقدت استخدام جافيد لعبارة "الارتعاد".

وقالت على تويتر: "توفي 127 ألف شخص بهذا الفيروس، وعشرات الآلاف منهم كانوا ليبقوا هنا لولا الإخفاقات الكارثية لحكومتكم. فكيف تجرؤ على تشويه سمعة الناس لمحاولتهم الحفاظ على سلامتهم وأسرهم".

What are you on about “cower from”? 127,000 people have died from this virus, tens of thousands of whom would still be here if it wasn’t for the catastrophic failures of your government. So how dare you denigrate people for trying to keep themselves and their families safe. https://t.co/8q0C1shTrQ — Angela Rayner (@AngelaRayner) July 24, 2021

حل جاويد مكان مات هانكوك كوزير للصحة الشهر الماضي، بعد تنحي الأخير لخرقه قواعد "كوفيد 19" بتقبيل أحد مساعديه في مكتبه، وبدأ الوزير الجديد مهام عمله من خلال حث الناس على تعلم كيفية التعايش مع الفيروس، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

بريطانيا التي لديها سابع أعلى حصيلة رسمية للوفيات بسبب فيروس كورونا عالميا، غيرت استراتيجيتها لمكافحة فيروس كورونا من استخدام القيود للحد من انتشاره إلى الانفتاح على المجتمع على أمل أن تحمي اللقاحات معظم الناس من الأمراض الخطيرة.