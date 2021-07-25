مساعد ميركل يحذر من ارتفاع عدوى كوورنا إلى 100 ألف إصابة يوميا

حذر هيلج براون، كبير مساعدي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، من تزايد معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خلال الأسابيع المقبلة.

وقال براون في تصريحات لصحيفة "بيلد آم سونتاغ" إنه يخشى من تزايد حالات الإصابة الجديدة بكورونا خلال الأسابيع المقبلة.

وتوقع المسؤول الألماني أن تصل الإصابات إلى 100 ألف حالة يوميا بنهاية سبتمبر/ أيلول المقبل، بحسب "رويترز".

وبعد أكثر من شهرين من التراجع المستقر في العدوى، تشهد الإصابات في أكبر اقتصاد أوروبي تزايدا منذ مطلع يوليو/ تموز، ويرجع هذا بشكل أساسي إلى انتشار متحور "دلتا" الأكثر عدوى.

وقال مساعد المستشارة الألمانية إن الإصابات تتزايد بنسبة 60% أسبوعيا، على الرغم من أن نصف السكان تقريبا تم تطعيمهم بشكل كامل ضد فيروس كورونا.

وأضاف براون: "في حال استمر متحور دلتا في الانتشار بهذا المعدل، دون أن نتصدى له بمعدل مرتفع للغاية من التطعيم، أو بتغيير في السلوك ستكون لدينا 850 إصابة لكل 100 ألف شخص خلال 9 أسابيع فقط".

وأضاف: "هذا سيعادل 100 ألف إصابة جديدة يوميا"، مضيفا أن التأثير سيكون كبير للغاية نظرا لأن الكثير من الناس سيتعين عليهم اللجوء للعزل الصحي.

وقال "التأثير على إجراءات العمل في المصانع سيكون هائلا. نحن نشهد ذلك بالفعل في المملكة المتحدة".