وزير الصحة البريطاني يعتذر عن تغريدة تصف المواطنين بـ" المرتعدين"

اعتذر وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد، اليوم الأحد، عن تغريدة تحث المواطنين على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بدلا من البقاء "مرتعدين" من الفيروس.

وقال الوزير البريطاني الذي حذف التغريدة، إنه اتخذ "خيارا سيئا للكلمة"، بحسب "رويترز".

وواجه الوزير انتقادات لاستخدامه كلمة "مرتعد" في الوقت الذي توفي فيه عشرات الآلاف في بريطانيا جراء الوباء بينما يحاول الكثيرون الحفاظ على سلامتهم.

وكتب جافيد على حسابه في "تويتر"، إنه حذف التغريدة التي استخدم فيها كلمة "مرتعد".

وقال: "كنت أعبر عن الامتنان لأن اللقاحات تساعدنا في التصدي للوباء كمجتمع، ولكنه كان اختيارا سيئا للكلمة، وأنا أعبر عن بالغ أسفي. مثل الكثيرين، فقدت أحبابا لي بسبب هذا الفيروس المخيف ولن أقلل أبدا من تداعياته".

وغيّرت بريطانيا، التي لديها واحدا من أعلى معدلات الوفيات الرسمية جراء "كوفيد 19"، من إجراءاتها في موجهة الوباء، من فرض القيود لكبح انتشاره إلى انفتاح المجتمع على أمل أن اللقاحات سوف تحمي غالبية المرض الخطير.

وتولى جافيد منصب وزير الصحة البريطاني منصبه الشهر الماضي خلفا لمات هانكوك الذي تنحى بعد خرقه قيود مكافحة كورونا بتقبيل إحدى مساعداته في مكتبه.