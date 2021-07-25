خبير: تتبع أصل "كورونا" ينبغي أن يهدف إلى منع الأوبئة في المستقبل

قال أستاذ جامعي أمريكي إن القضية الحقيقية بشأن أصل "كوفيد-19"، تكمن في كيفية منع الأوبئة في المستقبل على أساس التعاون الدولي، بدلا من إلقاء اللوم على بعض الدول أو تبرئتها.

وبحسب ما أوردته وكالة "شينخوا"، كتب الدكتور ساكس جيفري، مدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا ورئيس شبكة حلول التنمية المستدامة للأمم المتحدة: "السؤال بشأن أصول الفيروس لا يتعلق بحكومة أو بأخرى، ناهيك عن قضية جيوسياسية أو مسألة إلقاء اللوم على الصين وتبرئة الولايات المتحدة".

وفي مقال رأي نشرته شبكة تلفزيون الصين العالمية، يوم الخميس، وكانت نشرته منظمة "بروجيكت سنديكيت" في وقت سابق، قال ساكس: "إن العلماء والسياسيين والمحللين وقادة الرأي على وسائل التواصل الاجتماعي ينبغي أن يعترفوا بأن مأساة كوفيد-19 قد ألقت الضوء بالفعل على كيفية منع تفشي الأمراض والجائحات في المستقبل".

وأوضح بقوله: "نظرا لأنه لا مفر من الأحداث الطبيعية حيوانية المصدر، يجب علينا إنشاء أنظمة عالمية أفضل للمراقبة والإنذار، وبالطبع أنظمة استجابة مبكرة عند حدوث أي تفشي".

وأعلن نائب الأمين العام لممثل الأمم المتحدة، فرحان حق، الجمعة، أن الأمم المتحدة تطلب من الصين وجميع الدول الأخرى التعاون في تحقيق منظمة الصحة العالمية المتعلق بمنشأ "كوفيد-19".

في وقت سابق من يوم الخميس، قال نائب رئيس لجنة الصحة الحكومية في الصين، تسنغ ييشين، إن بكين تعتبر الصياغة المستخدمة في خطة منظمة الصحة العالمية المقترحة للمرحلة الثانية من التحقيق في منشأ فيروس "كورونا" المستجد، لا تحترم العلم ولن تتبعه.

وفي اليوم نفسه، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل من رفض الصين المشاركة في المرحلة الثانية من تحقيق منظمة الصحة العالمية، واعتبرت مثل هذا الموقف خطير.