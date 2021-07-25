مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي شمالي الهند... فيديو

لقي 9 أشخاص حتفهم في انهيار أرضي في ولاية هيماتشال براديش شمالي الهند، اليوم الأحد، نتيجة سقوط صخور واصطدامها بمركبة كانوا يستقلونها.

ونقلت وكالة "آسيا الدولية للأنباء" (إيه إن آي)، عن شرطة الحدود بين الهند ومنطقة التبت، أن "السيارة كانت تقل 11 شخصا".

#WATCH | Himachal Pradesh: Boulders roll downhill due to landslide in Kinnaur district resulting in bridge collapse; vehicles damaged pic.twitter.com/AfBvRgSxn0 — ANI (@ANI) July 25, 2021

وهرعت الشرطة إلى موقع الحادث بالقرب من قرية بادسيري بمنطقة كينور في ولاية هيماتشال براديش الجبلية، حسبما ذكرت الوكالة.

وقالت بعض وسائل الإعلام المحلية إن الضحايا كانوا في زيارة، وهم من دلهي ومناطق أخرى في الهند، بينما كان أحد المصابين من السكان المحليين.

وأظهرت لقطات تلفزيونية انهيار جسر باتسيري في منطقة كينور وتضرر مركبات أخرى، حيث انزلقت الصخور على منحدر بسبب انهيارات أرضية.