رئيسي: أمن المنطقة واستقرارها يتحققان بتعاون الدول ورفضها التدخل الأجنبي

أكد الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، أن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا عبر تعاون الدول ورفضها التدخل الأجنبي.

طهران - سبوتنيك. ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن رئيسي، قوله لدى استقباله وزير خارجية قطر محمد عبد الرحمن آل ثاني: "إن إرساء الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة يقوم على الثقة السياسية المتبادلة والرفض العملي للتدخل الأجنبي في المنطقة".

وأضاف أن "إيران أثبتت أنها صديق وشريك موثوق به وجدير بالثقة"، مشددا: "كونوا مطمئنين أن إيران معطاءة لجيرانها".

من جهته، قال وزير خارجية قطر: "تسعى دولة قطر إلى التعاون لتعزيز العلاقات الثنائية فضلاً عن الجهود المبذولة لضمان الأمن الإقليمي بالتعاون مع جمهورية إيران الإسلامية"، فيما رد رئيسي بقوله: "لطهران مصلحة خاصة في تقوية العلاقات مع الدوحة، وستكون أولوية السياسة الخارجية للحكومة القادمة هي جيرانها.