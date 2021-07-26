الصين: ندعو أمريكا لمعالجة قضاياها الخاصة بحقوق الإنسان قبل وعظ الآخرين

قال نائب وزير الخارجية الصيني شيه فنغ، إن الولايات المتحدة ليس لديها الحق في وعظ الصين حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، داعيا إياها إلى معالجة قضاياها الخاصة بحقوق الإنسان أولا.

أدلى شيه بهذه التصريحات، اليوم الاثنين، خلال إجرائه محادثات مع نظيرته الأمريكية ويندي شيرمان، بحسب ما ذكرت وكالة " شينخوا" الصينية.

وأشار شيه إلى أنه تاريخيا قامت الولايات المتحدة بإبادة جماعية ضد الأمريكيين المحليين. وفي الوقت الحاضر، فقدت الولايات المتحدة 620 ألف شخص بسبب استجابتها المتعثرة لمواجهة كوفيد-19. وعلى الصعيد الدولي، أدت العمليات العسكرية الأمريكية المكثفة والحروب التي وقعت نتيجة كذب الولايات المتحدة بشأن الحقائق، أدت إلى كارثة كان العالم في غنى عنها، "فكيف يمكن للولايات المتحدة أن تصور نفسها كمتحدث باسم العالم في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان؟" بحسب الوكالة.

وقال شيه إن الجانب الأمريكي ليس لديه الحق في وعظ الصين حول الديمقراطية وحقوق الإنسان. فلولا القيادة الحازمة للحزب الشيوعي الصيني، والنظام السياسي الفعال وطريق التنمية المناسب لظروف الصين، لكان المواطنون في الصين قد حرموا جميعا الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، وما كان يمكن للشعب الصيني أن يتميز بمثل هذه القدرة الإبداعية والإنتاجية الضخمة.