وكالة: كوريا الشمالية تعقد مؤتمرا لقدامى المحاربين للاحتفال بذكرى انتهاء الحرب

تخطط كوريا الشمالية لعقد مؤتمر وطني للمحاربين القدامى، للاحتفال بمرور 68 عاما على انتهاء الحرب الكورية الأهلية 1950-1953، رغم تفشي جائحة كورونا في العالم.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية "KCNA" أن "المؤتمر الوطني السابع لقدامى المحاربين سيعقد في بيونغ يانغ، بمناسبة الذكرى الـ68 للانتصار في حرب تحرير الوطن العظيم".

ويُذكر أن الحرب الكورية انتهت بهدنة تم توقيعها في 27 يوليو/تموز 1953، والتي تركت الكوريتين من الناحية الفنية في حالة حرب. ويطلق الشمال على الحرب اسم حرب التحرير، ويعتبر تاريخ توقيع الهدنة يوما للنصر.

وصل المحاربون القدامى المشاركون في المؤتمر إلى بيونغ يانغ يوم الأحد، بينما زار مسؤولو الحزب أماكن إقامتهم لمنحهم شهادات تكريم وتهنئتهم، وفقًا للوكالة المركزية للأنباء.

ودعت كوريا الجنوبية مرارا إلى إعلان نهاية الحرب الكورية، مشيرة إلى أن ذلك يمهد الطريق لنزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

ووصلت العلاقات بين الكوريتين إلى طريق مسدود، على الرغم من سلسلة من محادثات القمة بين "مون" و"كيم" عام 2018.