تقارير: الصين تخطط لبناء أول مفاعل نووي تجاري "نظيف"... كيف يعمل

وذكر موقع "Live Science" أن أول مفاعل تجاري نظيف للصين يتواجد في ووي، وهي مدينة الصحراوية في مقاطعة قانسو بالبلاد.

وتتميز مفاعلات الثوريوم بإنتاج مخلفات نووية أكثر أمانا، وذلك بإذابة عنصرها الأساسي في ملح الفلوريد الذي ينتج في الغالب "اليورانيوم - 233" القابل لإعادة تدويره من خلال تفاعلات أخرى، وإذا كان هناك تسرب إشعاعي فإن الملح المصهور يقوم بالتبريد بدرجة كافية، بحيث يحبس الثوريوم بشكل فعال ويمنع من حدوث التسربات الكبيرة.

أيضا من مميزات المفاعل التجاري النظيف في الصين هو أنه لا يتطلب الماء لتشغيل التكنولوجيا الخاصة به، ولا يمكن استخدامه بسهولة لإنتاج الأسلحة النووية.

وتنتج مفاعلات اليورانيوم التقليدية نفايات تبقى مشعة للغاية لمدة تصل إلى 10 آلاف عام، ما يتطلب حاويات من الرصاص وأمانا مكثفا، إذ تشمل النفايات البلوتونيوم 239، وهو نظير مهم للأسلحة النووية، كما أنها تحمل مخاطرة بانسكاب مستويات هائلة من الإشعاع في حالة حدوث تسرب.

وأفاد موقع "Live Science" بأنه من المفترض أن ينتهي العمل على المفاعل التجاري النظيف للصين في شهر أغسطس/ آب المقبل، على أن تجري الاختبارات الأولى عليه في سبتمبر/ أيلول، بينما يجب أن يكون المفاعل التجاري جاهزا للاستعمال رسميا مع حلول عام 2030.