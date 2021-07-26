العائلة المالكة تضيف ابنة الأمير هاري لقائمة الخلافة بعد أسابيع من ولادتها

أضافت العائلة المالكة البريطانية ابنة الأمير هاري وميغان ماركل إلى خط الخلافة الرسمي عبر موقعها الرسمي، وذلك بعد مرور 7 أسابيع كاملة من ولادتها.

وولدت ليليبت ديانا مونتباتن وندسور في 4 يونيو/ حزيران الماضي، وتمت إضافتها في المرتبة الثامنة في ترتيب ولاية العرش بالموقع.

وجاءت إضافة اسم ابنة الأمير هاري للقائمة بعدما رصدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أمس الأحد أنه لم يتم إضافتها على الموقع الرسمي، على الرغم من مرور أسابيع على ولادتها، واعتبرته إجراء غير شائع.

في المقابل لفتت الصحيفة البريطانية إلى أن آرتشي وهو الابن الأول للأمير هاري وميغان ماركل تمت إضافته إلى القائمة بعد أسبوعين فقط من ولادته في عام 2019.

كما أشارت إلى أنه عندما وُلد لويس، الابن الثالث للأمير وليام وكيت ميدلتون، تمت إضافة اسمه إلى القائمة بعد 12 يوما فقط، وعندما وُلد لوكاس نجل الشخصيات الملكية زارا ومايك تيندال في شهر مارس/ آذار من العام الحالي، تمت إضافة اسمه للقائمة على الفور.

وكان الأمير هاري وميغان ماركل أثارا جدلا عالميا واسعا باللقاء التلفزيوني الذي أجرياه مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري قبل أشهر، وزعما فيه أنهما تعرضا لسوء المعاملة من قبل أفراد العائلة المالكة الآخرين.

من ناحية أخرى، وقع الأمير هاري مؤخرا صفقة بقيمة 20 مليون دولار لطرح مذكراته ، كما أنه يتم التفاوض معه وزوجته ميغان ماركل على تأليف كتاب عن الزعامة والرئاسة.

ويقيم هاري وميغان ماركل حاليا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية برفقة طفليهما آرتشي وليليبت، بعدما أعلنتا تخليهما عن صفتهما وواجباتهما الملكية العام الماضي.