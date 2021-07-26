إسبانيا تفتح تحقيقا بوفاة شخص بعد تلقيه لقاح "جونسون"

فتحت السلطات الإسبانية تحقيقا في حادثة وفاة رجل بعد وقت قصير من تلقيه لقاح "جونسون"، المطور من شركة "جونسون آند جونسون".

وأكدت المصادر المحلية الإسبانية أن الرجل البالغ من العمر 36 عاما، لم يكن يعاني من أي أمراض سابقة ولم تظهر عليه أي أعراض قبل التطعيم.

وأشارت صحيفة "إل موندو" الإسبانية، إلى أن التحقيقات لم تستبعد حتى اللحظة وجود علاقة مباشرة بين التطعيم بلقاح "جونسون" ووفاة المريض

وتلقى المرض المتوفى اللقاح في 25 يونيو/ حزيران، وتم نقله إلى المستشفى في 5 يوليو/ تموز بسبب تدهور حالته الصحية. وأشارت بعض التقارير المحلية إلى أن المريض من الممكن أن يكون قد أصيب بجلطة دماغية.

وأفادت تقارير سابقة في شهر يوليو، بوفاة 128 شخصًا في سويسرا بعد تطعيمهم بلقاحات مضادة لفيروس كورونا على فترات متفاوتة.

وأكدت المؤسسات الطبية في سويسرا أنه "لا يوجد دليل يؤكد بشكل مباشر أن التطعيم كان السبب الرئيسي لهذه الوفيات".