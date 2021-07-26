الولايات المتحدة تسجل رقما مخيفا في حوادث إطلاق النار خلال أسبوع

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية رقما مخيفا في عدد حوادث إطلاق النار للفترة من 17 إلى 23 يوليو الجاري، بحصيلة 915 حالة إطلاق نار، راح ضحيتها 430 شخصا، فيما أصيب 1007 آخرون.

وتعكس الإحصاءات زيادة حادة في هذا النوع من الحوادث في السنوات الأخيرة. ففي عام 2020، لقي 43 ألف أمريكي مصرعهم متأثرين بإصابتهم بالأعيرة النارية . وبلغ عدد القتلى العام الحالي 23 ألفا منذ يناير كانون/ الثاني بينهم أكثر من 800 دون سن 18 عاما. وفقا لموقع "إن بي سي نيوز".

وفي وقت سابق من شهر يوليو/ تموز، أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو حالة الطوارئ في ولايته، في محاولة للحد من عدد عمليات إطلاق النار والقتل.

ويضمن الدستور الأمريكي حيازة الأسلحة، لذا اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق عددًا من الإجراءات للحد من أخطر الثغرات في الوضع القانوني لحيازة الأسلحة، ولكن لم يتم إحراز أي تقدم في هذا الاتجاه حتى الآن.