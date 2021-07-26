ترامب يلوم "الصحوة" في خسارة منتخب أمريكا النسائي لكرة القدم أمام السويد في الأولمبياد

قدم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تفسيرا لهزيمة فريق كرة القدم النسائية التابع لبلاده أمام السويد، في المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي ضمن بطولة أولمبياد طوكيو القامة حاليا.

وألقى ترامب باللوم على "اليقظة" في خسارة منتخب بلاده النسائي، وذلك في تجمع انتخابي له أقيم في ولاية أريزونا الأمريكية، يوم السبت.

وقال ترامب موضحا أمام مؤيديه: "إن اليقظة يجعلك تخسر وتدمر عقلك، وتدمرك كشخص، تصبح مشوها وتصاب بالجنون، وفريق كرة القدم النسائية الأمريكي هو مثال جيد جدا لهذا".

وتابع: "لقد خسروا بشكل غير متوقع أمام السويد في وقت سابق من هذا الأسبوع، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وكان الأمريكيون سعداء بذلك".

ولم يكتف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بمهجامة فريق بلاده النسائي لكرة القدم خلال تجمعه الانتخابي، بل شجع مؤيديه بأن يطلقوا صيحات الاستهجان ضده خلال مسيرته الأولمبية في الأيام المقبلة.

Trump: Wokeism makes you lose, ruins your mind, and ruins you as a person. You become warped. You become demented. The US Women’s Soccer team is a good example of what’s going on… pic.twitter.com/SSPdgp8unu — Acyn (@Acyn) July 25, 2021

وبحسب موقع "إنسايدر" فإن دونالد ترامب يقصد بمصطلح "الصحوة" أو "اليقظة" في كلمته الوعي بالتحيز العنصري والتمييز، خاصة وأنه عارض مرارا وتكرارا الوعي بمثل هذه القضايا في الماضي، خاصة في مجال الرياضة.

كما رجح الموقع أن ترامب استهدف في حديثه على وجه التحديد لاعبة خط الوسط بفريق كرة القدم النسائي الأمريكي، ميغان رابينو، البالغة من العمر 36 عاما، والتي كانت صرحت في وقت سابق لوكالة "أسوشيتيد برس" للأنباء: "لدينا أشخاص من فريق أمريكا ومن جميع أنحاء البلاد ومن جميع الخلفيات، وأشخاص من جميع أنحاء العالم لكل فريق آخر".

"HA HA HA HA HA HA HA! 😆Karma gets the GOLD MEDAL for "payback" 🎖️" - Missy Crane

https://t.co/DyC6icOI9x — Wayne Dupree Media, LLC (@WayneDupreeShow) July 21, 2021

ورابينو واحدة من أبرز النشطاء الاجتماعيين في الرياضة الأمريكية، وهي مدافعة عن العديد من منظمات المثللين جنسيا، وتمتلك علامة تجارية خاصة للملابس المحايدة جنسانيا.

يشار إلى أن فريق كرة القدم النسائي الأمريكي عوض خسارته أمام فريق السويد بتحقق فوزا ساحق على نظيره النيوزيلدي بنتيجة (6-1)، ويتطلع إلى الحفاظ على زخمه يوم الثلاثاء المقبل ضد منتخب أستراليا.