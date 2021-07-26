أكبر المطارات البريطانية يخسر 4 مليارات دولار بسبب جائحة "كوفيد-19"

أعلنت شركة مطار لندن هيثرو البريطانية، اليوم الاثنين، أن خسائر المطار الناجمة عن جائحة "كوفيد-19"، قفزت إلى 2.9 مليار جنيه استرليني (نحو 4 مليارات دولار).

وبحسب بيان صادر عن الشركة: "ارتفعت الخسائر التراكمية الناجمة عن "كوفيد-19" إلى 2.9 مليار جنيه استرليني (ما يقارب 4 مليارات دولار). وقد اتخذت تدابير إدارية حاسمة لحماية الوظائف والسلامة المالية للأعمال، وخفض التكاليف بأكثر من 50% مقارنة بالنصف الأول من عام 2019، ومصروفات التشغيل بنسبة 35%، ونفقات رأس المال بنسبة 77%".

وأكد البيان أنه، على الرغم من ارتفاع حركة المسافرين، لا تزال قيود السفر تشكل عقبة رئيسية أمام تعافي القطاع.

وأضاف البيان: "سجل (المطار) أقل من 4 ملايين مسافر من مطار هيثرو في الأشهر الستة الأولى من عام 2021 – يماثل تفس العدد الذي سجله في 18 يومًا فقط خلال عام 2019. التغييرات الأخيرة في نظام إشارات المرور مشجعة، لكن متطلبات الاختبار المكلفة وقيود السفر تعيق الانتعاش الاقتصادي في المملكة المتحدة، وقد يستوعب مطار هيثرو عددًا أقل من الركاب في عام 2021 مقارنة بعام 2020".

وحاليًا يخضع المسافرون القادمون إلى المملكة المتحدة من الوجهات المفضلة للبريطانيين (إسبانيا واليونان وإيطاليا وفرنسا)، للحجر الصحي وإجراء عدة فحوص لكشف الإصابة على نفقتهم الخاصة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد ألمح الشهر الماضي، إلى أنه سيتم تخفيف القيود المفروضة على السفر إلى الخارج للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد "كوفيد-19"، في المملكة المتحدة رغم الارتفاع الحالي في العدوى.

هذا وتراجعت إيرادات المطار من 712 جنيه استرليني (نحو 982 مليون دولار) خلال أول ستة أشهر من عام 2020 إلى 348 مليون جنيه استرليني(نحو 480 مليون دولار أميركي) خلال النصف الأول من العام الجاري. وارتفعت الخسائر قبل حساب الضرائب بنسبة 18%.

وسافر أكثر من 22 مليون راكب في الشهرين الأولين من العام الماضي، قبل أن تتفاقم الأزمة الصحية وتفرض الحكومات في أنحاء العالم تدابير الإغلاق، وتراجعت عائدات مطار هيثرو بنسبة 62% مسجلة 1.2 مليار جنيه استرليني (نحو 1.66 مليار دولار أميركي) في 2020، فيما تراجعت حركة شحن البضائع بنسبة 28%.