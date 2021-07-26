وزير خارجية الصين عن تتبع منشأ كورونا: يجب احترام العلم بدلا من التلاعب السياسي

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إلى اتباع الأساليب العلمية في تتبع منشأ فيروس كورونا والابتعاد عما وصفه بـ "التلاعب السياسي" في هذا الأمر، الذي يحتاج إلى التعاون.

ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى قول وانغ يي، إن تتبع منشأ فيروس كورونا الجديد وما وصفه بـ "الفيروس السياسي" يحتاج إلى التعاون بدلا من الوصم.

وقال: "يحتاج تتبع منشأ فيروس كورونا إلى الحقيقة بدلا من الأكاذيب وإلى احترام العلم بدلا من التلاعب السياسي".

وأكد وزير الخارجية الصيني أن تتبع منشأ الفيروس مسألة علمية جدية تحتاج إلى الاعتماد على العلم بدلا من التلاعب السياسي.

وزير الخارجية الصيني وانغ يي: إن هناك حاجة لتتبع منشأ فيروس #كورونا الجديد، وكذلك الفيروس السياسي. تتبع منشأ الفيروس مسألة علمية جدية تحتاج إلى التعاون بدلا من الوصم، الحقيقة بدلا من الأكاذيب، احترام العلم بدلا من التلاعب السياسي. #موقف_الصين #OriginTracing pic.twitter.com/28qOLXsLo4 — CGTN Arabic (@cgtnarabic) July 26, 2021

ودعت الأمم المتحدة، الجمعة الماضي، الصين والدول الأخرى التعاون في تحقيق منظمة الصحة العالمية المتعلق بمنشأ فيروس كورونا.

وجاء ذلك بعد يوم من تصريح تسنغ ييشين، نائب رئيس لجنة الصحة الحكومية في الصين، الذي قال فيه إن بكين تعتبر صياغة خطة منظمة الصحة العالمية المقترحة من أجل المرحلة الثانية من التحقيق في منشأ فيروس كورونا لا تحترم العلم وأنها لن تتبعه.

وفي اليوم نفسه، قالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض إن واشنطن تشعر بخيبة أمل من رفض الصين المشاركة في المرحلة الثانية من تحقيق منظمة الصحة العالمية، وقالت إنها تعتبر أن مثل هذا الموقف خطير.

يذكر أن أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، التي تم رصدها ظهرت بمدينة ووهان وسط الصين في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019، بينما تشير تقارير إلى أن أن الفيروس انتقل إلى البشر من حيوانات بأحد أسواق المدينة.