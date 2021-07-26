مسؤول: أمريكا لن ترفع قيود السفر بسبب سلالة "دلتا"

قال مسؤول في البيت الأبيض لرويترز إن الولايات المتحدة لن ترفع أي قيود مفروضة حاليا على السفر "في الوقت الراهن" بسبب انتشار السلالة دلتا شديدة العدوى من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 والأعداد المتزايدة لحالات الإصابة في الولايات المتحدة.

ويعني هذا القرار، الذي يأتي بعد اجتماع على مستوى رفيع في البيت الأبيض في وقت متأخر مساء يوم الجمعة، أن القيود المفروضة على السفر منذ فترة طويلة ومنعت أغلب الوافدين إليها من العالم من الدخول منذ 2020 لن تُرفع على المدى القصير.

وقال المسؤول مشيرا لانتشار سلالة "دلتا" في الولايات المتحدة وفي خارجها "بالنظر إلى الموقف الذي نحن فيه حاليا فيما يتعلق بالسلالة دلتا، ستواصل الولايات المتحدة تطبيق قيود السفر القائمة في المرحلة الحالية".

وتابع قائلا "الحالات في تزايد مدفوعة بسلالة "دلتا" في الداخل خاصة بين من لم يتلقوا اللقاح ويبدو أن من المرجح أنها ستستمر في الزيادة في الأسابيع المقبلة".