ماكرون: 40 مليون مواطن تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كورونا

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، إن 40 مليون مواطن تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

باريس- سبوتنيك. وكتب ماكرون على "تويتر": "تلقى أربعون مليون فرنسي جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، أي ما يقرب من 60% من السكان". يشمل ذلك 4 ملايين شخص تلقوا جرعات خلال الخمسة عشر يوما الماضية.

اعتمد البرلمان الفرنسي، أمس الأحد، مشروع قانون ينظم التطعيم وما يسمى بالتصاريح الصحية في البلاد، على الرغم من الاحتجاجات الجماهيرية.

نص االقانون على أنه اعتبارا من أغسطس/ آب، سيصبح التصريح الذي يشير إلى التطعيم ضد "كوفيد" أو الاختبار السلبي إلزاميا في فرنسا لزيارة المطاعم والحانات ومراكز التسوق والمستشفيات ودور رعاية المسنين.

كما سيصبح أيضا إلزاميا للانتقال على متن الطائرات والقطارات وحافلات المسافات الطويل. قال ماكرون إنه اعتبارا من 21 يوليو/ تموز، ستكون البطاقة مطلوبة عند حضور الأحداث الثقافية والعروض والمهرجانات.

القانون الجديد هو نسخة أخف من المسودة الأصلية، حيث يجنب العمال غير الملقحين الفصل من العمل، وأيضا لن تكون التصاريح الصحية مطلوبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما وفي مراكز التسوق (باستثناء المقاهي والمطاعم الواقعة داخلها).