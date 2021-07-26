القوات الأفغانية تستعيد السيطرة على "كلدار" بولاية بلخ

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الاثنين، استعادة السيطرة على منطقة "كلدار" التابعة لولاية بلخ شمالي أفغانستان، من مسلحي حركة "طالبان"( المتشددة المحظورة في روسيا).

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الأفغانية: "حررت قوات الأمن الوطني الأفغانية .. اليوم، منطقة كلدار في ولاية بلخ من سيطرة "طالبان"؛ قتل نحو 20 إرهابيا من الحركة وجرح أكثر من عشرة آخرين، تبعه انسحاب مسلحي "طالبان" من المنطقة ".

الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد لنظيره الأفغاني أشرف غني، في اتصال هاتفي يوم السبت الماضي الموافق 24 تموز/ يوليو الجاري، أن واشنطن ستواصل دعم الحكومة الأفغانية، فيما اتفق الرئيسان على أن هجوم "طالبان" الحالي يتناقض مع تعهداتها.

وكان الرئيس الأفغاني، صرح بحسب وسائل إعلام محلية، أن خطة أمنية سوف تغير الوضع خلال 6 أشهر، في وقت تتسع فيع رقعة سيطرة طالبان على أحياء ومناطق حدودية في البلاد.

وتصاعدت وتيرة العنف والقتال في أفغانستان في ظل تعثر المفاوضات بين طرفي النزاع الأفغاني، للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد. وتؤكد طالبان استمرار الهجوم على قوات الأمن في معظم أنحاء البلاد؛ معلنة سيطرة مقاتليها على معظم خط الحدود الدولية.

ولكن الطرفان اتفقا لاحقا على تجنيب المدنيين والبنى التحتية أعمال العنف، فضلا عن تسريع وتيرة المفاوضات.