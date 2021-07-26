زاخاروفا تقترح على أمريكا إزالة "آثارها الصغيرة" من العراق وليبيا وأفغانستان وسوريا

اقترحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين، في تعليقها على تصريح نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، جون هايتن، أن تقوم أمريكا "بإزالة آثارها الصغيرة" من العراق وليبيا وأفغانستان وسوريا.

موسكو - سبوتنيك. وكتبت زاخاروفا على قناتها في تلغرام:

"ربما قبل تركيز جسمها (أمريكا) على التهديدات (الأخرى)، ينبغي عليها إزالة آثارها الصغيرة في العراق وليبيا وأفغانستان وسوريا".

في وقت سابق، قال نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال جون هايتن أن على الولايات المتحدة، التي ترى التطورات في أفغانستان والعراق "ألا تتجاهل التهديدات في الشرق الأوسط، بل أن تتعامل معها بشكل مختلف، وتترك آثارا صغيرة حتى يكون جسمنا أكثر تركيزًا على التهديدات من الصين وروسيا".

هذا وتصاعدت وتيرة العنف والقتال، في ظل تعثر المفاوضات بين طرفي النزاع الأفغاني، للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، وبحث المستقبل السياسي للبلاد.