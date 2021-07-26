بريطانيا توسع برنامجا لاختبارات كورونا اليومية ليشمل المزيد من أصحاب العمل

قالت الحكومة البريطانية إنها توسع برنامجا تجريبيا لاختبارات كورونا اليومية ليشمل مجموعة أوسع من أرباب العمل الرئيسيين في محاولة لتقليل غياب الموظفين عن العمل بسبب موجة الوباء الحالية.

جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الصحة البريطانية، بحسب وكالة "رويترز" اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة في البيان: "بالإضافة إلى الموظفين الهامين الذين يعملون في السجون والدفاع وجمع القمامة، فإن الأشخاص الذين يعملون في مجال الطاقة، والصيدلة والاتصالات، والمياه والفضاء، والطب البيطري، وصيد الأسماك، سيتم إعطاءهم أيضا أولوية في مواقع اختبارات الاتصال اليومي الجديدة البالغ عددها 1200 موقع".

وبموجب التوجيهات الحالية للحكومة البريطانية، فإن من يتعاملون عن كثب مع أشخاص مصابين بكورونا ينصحون بالخضوع للعزل الذاتي لمدة 10 أيام إذا لم يكن بإمكانهم المشاركة في اختبارات كورونا للتأكد من أنهم ليسوا مصابين بالعدوى.

وأظهرت بيانات حكومية رسمية أن بريطانيا سجلت 29173 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس الأحد نزولا من 31795 إصابة يوم السبت، في حين انخفض عدد الوفيات بين من ثبتت إصابتهم بالمرض منذ 28 يوما إلى 28 وفاة مقابل 86 السبت.