أمريكا ترفع مستوى تحذير السفر لإسرائيل والضفة وغزة إلى "الثالث-مرتفع"

قررت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، رفع مستوى التحذير الخاص بالسفر إلى إسرائيل والضفة الغربية وغزة بواقع مستويين إلى "المستوى الثالث-مرتفع".

وعبرت المراكز عن قلقها بشأن العدد المتزايد للإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب رويترز.

يشار إلى المستوى الثالث ينصح المسافرين الذين لم يتلقوا التطعيم بتجنب السفر غير الضروري إلى البلد المعني وهو المستوى السابق لأعلى مستويات تحذيرات السفر لدى المراكز الأمريكية.

وفي السياق، كحذرت المراكز أيضا من السفر إلى إسبانيا والبرتغال وكوبا وقبرص وقرغيزستان بسبب ارتفاع أعداد المصابين بتلك البلدان.