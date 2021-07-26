فرنسا واليونان تدعمان إيطاليا بأربع طائرات للمشاركة في إطفاء حرائق سردينيا

بعثت فرنسا واليونان بأربع طائرات "كنداير"، اليوم الاثنين إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة الحرائق التي تجتاح غرب منطقة سردينيا.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن اليونان بعثت بطائرتين في إطار آلية الدفاع المدني للاتحاد الأوروبي.

وتتمثل مهمة هذه الطائرات الأربع في دعم 7500 رجل إطفاء وسبع طائرات كنداير و13 مروحية إيطالية على الأرض.

وجراء الحرائق الهائلة، أعلنت السلطات الإيطالية في سردينيا حالة الطوارئ.

ونجمت هذه الحرائق عن الجفاف والحرارة والرياح التي تسببت في تدمير ما يزيد على 20 ألف هكتار من الغابات وبساتين الزيتون والمحاصيل في منطقة أوريستانو في غربي سردينيا.

وبسبب هذه الحرائق خسر المربون أعدادا من الأغنام والماعز ومنازل ومباني زراعية وصناعية.

وحتى الآن، لا تزال الحرائق مستعرة، بينما تتخوف فرق الإنقاذ هبوب رياح شمالية قد تغير مسار الحرائق الأمر الذي يشكل تهديدا على مناطق جديدة.