الحصيلة النهائية لضحايا انهيار مبنى في فلوريدا 98 قتيلا

أعلنت السلطات الأمريكية، الاثنين، عن أن الحصيلة النهائية لضحايا حادث انهيار المبنى السكني بمدينة سيرفسايد بولاية فلوريدا وصلت 98 شخصا.

وقالت دانييلا ليفين كافا رئيسة بلدية مقاطعة ميامي-ديد الأمريكية إنه تم انتشال جثمان آخر شخص مدرج في عداد المفقودين بعد انهيار البرج سكني قرب ميامي الشهر الماضي، وتحديد هويته، لتصل الحصيلة النهائية المؤكدة للقتلى إلى 98، بحسب رويترز.

ووقعت مأساة انهيار المبنى السكني، الذي تم تشييده قبل 40 عاما في مدينة سيرفسايد قرب ميامي، صباح يوم 24 يونيو/ حزيران الماضي. وكان المبنى يخضع لإصلاحات بعد مراجعة أجريت عام 2018 ووجدت ضررا إنشائيا كبيرا فيه.

وأعلنت السلطات، أن حوالي نصف الشقق الموجودة هناك، البالغ عددها 130، قد دُمرت، وتستمر أعمال البحث، وقد تم هدم بقايا المبنى في نهاية الأسبوع.