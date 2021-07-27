تظاهرات في واشنطن تندد بالتدخل الأمريكي في كوبا

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن مئات المتظاهرين تظاهروا في واشنطن للمطالبة "بالحرّية" لكوبا ونددوا بتدخّل الولايات المتحدة، بعد قمع الاحتجاجات التاريخيّة التي شهدتها الجزيرة.
Washington DC, 7/25/21. Uplifting, with a message of peace & love. So glad we attended! #EndTheBlockade #Cuba🇨🇺 pic.twitter.com/xo3mYTHTph— TeddiD (@CoastalLib) July 26, 2021
وتوجه المتظاهرون حاملين أعلام كوبا والولايات المتحدة، أمام البيت الأبيض ثمّ أمام السفارة الكوبيّة، هاتفين "تسقط الديكتاتوريّة" و"الوطن والحياة" وهو اسم أغنية أصبحت أحد رموز الحركة الاحتجاجية.
The march has started in Washington. @wsvn #Cuba pic.twitter.com/P6OZzbwEsQ— Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) July 26, 2021
ووضع المتظاهرون على سياج السفارة لافتات كتب عليها "لم نعد خائفين" وأخرى تدعو إلى "تدخل" الولايات المتحدة.
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