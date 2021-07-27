تظاهرات في واشنطن تندد بالتدخل الأمريكي في كوبا

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، عن تنظيم وقفات وتجمعات في العاصمة واشنطن تضامنا مع كوبا وتنديدا بالتدخل الأمريكي بشوؤن هافانا.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن مئات المتظاهرين تظاهروا في واشنطن للمطالبة "بالحرّية" لكوبا ونددوا بتدخّل الولايات المتحدة، بعد قمع الاحتجاجات التاريخيّة التي شهدتها الجزيرة.

وتوجه المتظاهرون حاملين أعلام كوبا والولايات المتحدة، أمام البيت الأبيض ثمّ أمام السفارة الكوبيّة، هاتفين "تسقط الديكتاتوريّة" و"الوطن والحياة" وهو اسم أغنية أصبحت أحد رموز الحركة الاحتجاجية.

ووضع المتظاهرون على سياج السفارة لافتات كتب عليها "لم نعد خائفين" وأخرى تدعو إلى "تدخل" الولايات المتحدة.