السفارة الكوبية في فرنسا: لا إصابات جراء الهجوم على المبنى أمس

أعلنت السفارة الكوبية في فرنسا، اليوم الثلاثاء، أنه لا إصابات جراء الهجوم على مبنى السفارة مساء أمس.

وحسب وكالة رويترز أدى الهجوم "لضرر جسيم" وإن لم يسفر عن إصابات بين العاملين.

وأدانت السفارة الهجوم على مبناها، لكنها لم تذكر من هو المشتبه به.