طاجيكستان تنفي بحث مسألة استقبال الأفغان المتعاونين مع القوات الأميركية على أراضيها

أعلن وزير خارجية طاجيكستان، سراج الدين مهر الدين، أنه لم يتم بحث مسألة استقبال الأفغان المتعاونين مع القوات الأمريكية على الأراضي الطاجيكية.

وقال وزير الخارجية الطاجيكي ردا على سؤال وكالة سبوتنيك: "لم يتم بحث مسألة استقبال الأفغان المتعاونين مع القوات الأميركية على الأراضي الطاجيكية".

وفي وقت سابق، أعلنت طاجيكستان استعدادها لاستقبال 100 ألف لاجئ أفغاني، على خلفية الصراع الدائر في البلاد.

وقال نائب رئيس لجنة الطوارئ في طاجيكستان، إمام علي إبراهيمزودا، خلال مؤتمره الصحفي إن بلاده تستعد لاستقبال ما يصل إلى 100 ألف لاجئ من أفغانستان المجاورة.

وتصاعدت المعارك بين الحكومة الأفغانية، وحركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، على إثر انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة من مواقعها، فيما أعلنت الحركة سيطرتها على أجزاء كبيرة من الحدود الأفغانية الطاجيكية.

وقال إبراهيم زودا إن بلاده تبني مستودعين كبيرين لتخزين الإمدادات اللازمة للاجئين في إقليمين متاخمتين للحدود مع أفغانستان.

وفيما تتوافد حشود أفغانية على الحدود الطاجيكية فرارا من المعارك الدائرة، أكد مصدر في لجنة الأمن القومي في طاجيكستان لوكالة "سبوتنيك" أن "طالبان" تسيطر على 80 بالمئة فقط من الحدود بين أفغانستان وطاجيكستان، مفندا بذلك الأنباء عن سيطرة الحركة بشكل كامل على هذه الحدود.