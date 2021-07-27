عاصفة مروعة تضرب شمالي إيطاليا توقف حركة المرور وتدمر المحاصيل... فيديو

ضربت عاصفة مروعة شمالي إيطاليا، ما أدى إلى توقف حركة المرور وإصابة الأشخاص وتدمر المحاصيل الزراعية.

تراكمت مئات السيارات على الطريق السريع الرئيسي الشمالي لمدينة بارما، بعد أن تضررت جراء العاصفة الضخمة التي خلفت العديد من الجرحى.

​تظهر مقاطع الفيديو المنتشرة على الإنترنت قوة العاصفة والخسائر التي خلفتها.

ووردت أنباء عن وقوع عدة حوادث اصطدام سيارات، فيما أصيب بعض الأشخاص بجروح طفيفة بسبب الزجاج المكسور.

​وتوقفت حركة المرور على الطريق السريع لعدة ساعات بسبب الطقس، حيث لم تتمكن فرق الإنقاذ من البدء بمهامها بشكل فوري.

أصيب صاحب متجر يبلغ من العمر 78 عامًا في بلدة ريجيو إيميليا في مقاطعة لوزارا بعد أن تسبب الطقس بسقوط نافذة متجره عليه. وتم نقله إلى المستشفى.

Hail storm damaged many cars today in Italy on A1 highway near #Parma https://t.co/JmDIHTdDwu pic.twitter.com/19r3YMlhKV — Giuseppe Locatelli (@locatellicharts) July 26, 2021

​كما أصيب ثلاثة أشخاص في مدينة مودينا، بعد أن اصطدمت شاحنتهم بأحد الأشجار المتساقطة.

​لم تقتصر العاصفة على تدمير منازل الناس وممتلكاتهم فحسب، بل دمرت أيضًا الحقول وكروم العنب والبساتين في المنطقة، حيث قُدرت الأضرار التي لحقت بالزراعة بملايين الدولارات.

#Incendi #Sardegna, senza pause l'attività dei #vigilidelfuoco nella provincia di #Oristano: operative 60 unità a terra, col supporto aereo di 5 #canadair. Meccanismo Europeo #protezionecivile attivato da @DPCgov: inviati 4 velivoli da Grecia e Francia #26luglio pic.twitter.com/piSh3hBwy6 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 26, 2021

​لكن في الوقت الذي يتعرض فيه شمال إيطاليا للبرد والعواصف، يعاني جنوب البلاد من قلة الأمطار منذ حوالي ثلاثة أشهر حتى الآن.

تعرضت أوروبا لطقس قاس هذا الصيف، حيث تسببت الأمطار الغزيرة بفيضانات غير مسبوقة في ألمانيا وبلجيكا والنمسا وعدة دول أخرى من بينها إيطاليا، ما أدى إلى وفاة 217 شخصًا على الأقل، معظمهم في ألمانيا.