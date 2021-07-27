انفجار يدمر متجر قصاب إسلامي في هولندا

وقع انفجار في متجر قصاب إسلامي، هشم نوافذ وأتلف سيارات في جنوب هولندا ليلا، لكنه لم يسفر عن إصابات.

وذكرت محطة (إن.أو.إس) الهولندية أنه تم العثور على عبوة ناسفة ثانية في المكان لكنها لم تنفجر.

وورد في تقرير القناة أن الانفجار وقع في حوالي الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش في مدينة دن بوس بجنوب البلاد، وأتلف الباب الأمامي والسيارات المتوقفة في الشارع وهشم النوافذ، بحسب "رويترز".

وأخلت السلطات المنازل القريبة لفترة وجيزة كتدبير وقائي، وأظهر مقطع مصور الشرطة وهي تقوم بفرض طوق أمني في المنطقة للتحقيق.

يذكر أن عدة مدن هولندية شهدت في وقت سابق موجة من أعمال الشغب احتجاجا على إجراءات الحظر التي سببها فيروس كورونا، استخدم خلالها أفراد إنفاذ القانون الغاز المسيل للدموع.