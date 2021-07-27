فقدان 5 أشخاص بعد انفجار في منطقة صناعية في ألمانيا... فيديو

فُقد خمسة أشخاص وأصيب آخرون بعد أن هز انفجار منطقة صناعية في مدينة ليفركوزن، غربي ألمانيا، اليوم الثلاثاء، وتصاعدت أعمدة الدخان في المنطقة، ما دفع الشرطة لحث سكان المناطق القريبة على البقاء في منازلهم.

ووقع الانفجار في الساعة 9:40 صباحا بالتوقيت المحلي (07:40 بتوقيت غرينتش) وتسبب في اندلاع حريق في مستودع وقود في كيم بارك، وهي منطقة صناعية لشركات الكيماويات، وفقا لما ذكرته شركة "كورنتا" التي تدير المنطقة الصناعية.

#BREAKING: Emergency services responding to large explosion at chemical plant in Leverkusen, Germanypic.twitter.com/4cILPlciQ8 — I.E.N. (@BreakingIEN) July 27, 2021

وقالت "كورنتا" إن عددا من العاملين أصيبوا بجروح، منهم اثنان على الأقل بإصابات خطيرة، وفقا لـ "رويترز".

Huge blast at Chempark Leverkusen. Something exploded at Bayer pic.twitter.com/1bTrMzncnZ — The Entertainer (De Goede Volger) (@haverkamp_wiebe) July 27, 2021

واعتبر خمسة في عداد المفقودين، وأضافت أنه لم يتضح بعد سبب الانفجار أو الحريق الذي أعقبه.