فقدان 5 أشخاص بعد انفجار في منطقة صناعية في ألمانيا... فيديو

ووقع الانفجار في الساعة 9:40 صباحا بالتوقيت المحلي (07:40 بتوقيت غرينتش) وتسبب في اندلاع حريق في مستودع وقود في كيم بارك، وهي منطقة صناعية لشركات الكيماويات، وفقا لما ذكرته شركة "كورنتا" التي تدير المنطقة الصناعية.
#BREAKING: Emergency services responding to large explosion at chemical plant in Leverkusen, Germanypic.twitter.com/4cILPlciQ8— I.E.N. (@BreakingIEN) July 27, 2021
وقالت "كورنتا" إن عددا من العاملين أصيبوا بجروح، منهم اثنان على الأقل بإصابات خطيرة، وفقا لـ "رويترز".
Huge blast at Chempark Leverkusen. Something exploded at Bayer pic.twitter.com/1bTrMzncnZ— The Entertainer (De Goede Volger) (@haverkamp_wiebe) July 27, 2021
واعتبر خمسة في عداد المفقودين، وأضافت أنه لم يتضح بعد سبب الانفجار أو الحريق الذي أعقبه.
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