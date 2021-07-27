مقتل 5 جنود كاميرونيين و17 مسلحا من "بوكو حرام" في اشتباكات شمالي البلاد

قتل 5 عسكريين و17 عنصرا مسلحا، في اشتباكات بين الجيش الكاميروني ومقاتلي جماعة "بوكو حرام" (المحظورة في روسيا)، فجر اليوم الثلاثاء، في منطقة "الشمال الأقصى"، قرب الحدود مع نيجيريا.

موسكو - سبوتنيك. وذكرت وسائل إعلام محلية، أن مسلحي "بوكو حرام" شنوا هجوما على موقع للجيش الكاميروني في بلدة "زيغي" على الحدود مع نيجيريا، ما أسفر عن مقتل 5 عسكريين.

وأوضحت وسائل الإعلام، أن الجيش الكاميروني قام بتمشيط المنطقة، بعد انتهاء الاشتباكات، وعثر على 17 جثة لعناصر جماعة "بوكو حرام".

وكان مسلحو الجماعة شنوا هجوما، قبل عدة أيام، استهدف موقعا للجيش الكاميروني في بلدة "ساجيمي" بمنطقة "الشمال الأقصى"، أسفر عن مقتل سبعة عسكريين وإصابة 14 آخرين.

يشار إلى منطقة "الشمال الأقصى" في الكاميرون، المتاخمة للحدود مع نيجيريا وتشاد، تتعرض إلى هجمات متكررة من قبل جماعة "بوكو حرام"، منذ عام 2014.

و"بوكو حرام"، هي جماعة مرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، وتنشط في شمال نيجيريا.