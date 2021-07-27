انتشر فيديو سقوطها المؤلم قبل 5 أعوام ودخلت تاريخ الأولمبياد كأصغر طفلة

شارك رواد وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2015 على نطاق واسع في العالم مشهدا لسقوط طفلة صغيرة أثناء محاولتها تخطي حاجزا منخفضا (سلم صغير) بالتزلج على اللوح.

وتظهر المشاهد التي شاركها المواطنون حول العالم الطفلة الصغيرة وهي تسقط بشكل مؤلم على الرغم من ارتدائها فستانا جميلا مع أجنحة فراشة صغيرة معلقة من الخلف.

13-year-old Brazilian skater Rayssa Leal won a silver medal at the Tokyo Olympics yesterday.



This is Rayssa when she was 7 👇 pic.twitter.com/cFgcBVoea8 — bawalsakti™ (@bawalsakti) July 27, 2021

لكن الفراشة التي كانت صغيرة جدا عند سقوطها في ذلك الوقت لم يثنها الألم والإصرار عن متابعه هوايتها ورياضتها برغم المخاطر الجسدية.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rayssa Leal (@rayssalealsk8)

واستطاعت الطفلة رايسا ليال (Rayssa Leal)، التي ظهر أنها من البرازيل، بعد وقت قصير وبعمر الـ13 عاما تحقيق حلمها وحصدت، أمس الاثنين، أول ميدالية لها بالتزلج على اللوح في أولمبياد طوكيو، لتكون أصغر طفلة تحصد ميدالية أولمبية منذ 85 عامًا.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rayssa Leal (@rayssalealsk8)

واحتلت الطفلة البرازيلية المركز الثاني خلف اليابانية، موميجي نيشيا (Momiji Nishiya)، (أيضا 13 عاما)، في مسابقة التزلج على اللوح في الشوارع للسيدات.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rayssa Leal (@rayssalealsk8)

وبحسب "الإندبندنت" حصدت الطفلة الصغيرة آلاف المشاهدات في عام 2015 عند انتشار مشهد فيديو سقوطها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ونال إعجاب الكثيرين بسبب زيها الجميل وصغر سنها، ومحاولتها المتكررة التي تكللت بالنجاح في الفيديو.