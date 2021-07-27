رئيس مجلس الشورى الإيراني يصل إلى دمشق في زيارة رسمية يلتقي خلالها الأسد

وصل رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السورية دمشق؛ وذلك في زيارة رسمية، يلتقي خلالها الرئيس بشار الأسد، وعددا من المسؤولين السوريين.

دمشق – سبوتنيك. وأفاد مصدر مطلع، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "قاليباف وصل على رأس وفد، في زيارة رسمية إلى سوريا، تستمر 4 أيام؛ يلتقي خلالها المسؤولين السوريين، وعلى رأسهم الرئيس السوري بشار الأسد".

كما يلتقي رئيس مجلس الشورى الإيراني، بحسب المصدر، ممثلين عن فصائل المقاومة الفلسطينية الموجودة في سوريا.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي، عن قاليباف، قوله عند وصوله، "تأتي الزيارة بناء على دعوة رسمية من سوريا الشقيقة؛ للتفاوض والتشاور مع كبار المسؤولين في هذا البلد، والتعاون الاقتصادي والإقليمي الثنائي".

وأضاف: "تهدف الزيارة إلى التفاوض والتشاور مع المسؤولين في دمشق حول القضايا الاقتصادية والسياسية والثقافية، والوقت الحالي [يمثل] أكبر فرصة للبلدين، لتطوير هذه القضايا، بعد خروج سوريا من الحرب، وتوجهها إلى البناء وإعادة الاعمار و[انعاش] الاقتصاد".