ماكرون يتحول إلى "إكليل بشري"... حقيقة المشهد الغريب... صور وفيديو

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في فرنسا بصورة غريبة جدا للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وهو مغطى بالورود حتى الركب.

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع صورة الرئيس الفرنسي معتقدين أن ماكرون ظهر بهذا الشكل الغريب عند زيارته الميدانية الأخيرة لإحدى الجزر الفرنسية الواقعة في المحيط الهادئ.

وظهر الرئيس الفرنسي في الصورة وقد وضعت عليه أكاليل الورود بشكل غريب جدا حيث غطت الورود كامل جسم الرئيس من العنق حتى الركب تقريبا.

وظن الكثيرون أن هذه الصورة حقيقية بالفعل للرئيس الفرنسي، وتم تداولها في بشكل واسع بالتزامن مع الأزمات الداخلية التي تشهدها البلاد.

President Macron is turned into a human wreath during his official welcome to French Polynesia. pic.twitter.com/7q9fiULEUN — Noga Tarnopolsky (@NTarnopolsky) July 26, 2021

وشارت مراسلة وصحفية تدعى، نوجا تارنوبولسكي، الصورة على تويتر، وقالت: "تحول الرئيس ماكرون إلى إكليل بشري خلال مراسم الترحيب الرسمية في بولينيزيا الفرنسية".

لكن من خلال التدقيق بالصورة يظهر أنها تعرضت للتعديلات من خلال برنامج فوتوشوب، وأكد ذلك الكثير من المغردين على تويتر.

وأكد الكثيرون أن الصورة التي شاركتها الإعلامية مزيفة وغير حقيقية، حيث شارك المستخدمون صورا تظهر الرئيس الفرنسي مع عدد صغير من أكاليل الورود التي وضعت حول عنقه.

I'm pretty sure he didn't.😅 This image looks much more manageable. pic.twitter.com/i7Rk4eeq57 — Rebekah (@ToropPro) July 26, 2021

وتم تعديل الصورة الحقيقية التي شاركتها وكالات الأنباء العالمية للرئيس الفرنسي أثناء زيارته الأخيرة لجزيرة بولينيزيا الفرنسية، حيث تم زيادة عدد الأكاليل حول جسم ماكرون بطريقة غريبة جدا، لتظهر وهي تغطي كامل جسمه تقريبا، الأمر الذي أدى إلى استغراب البعض ومشاركتها من دون التأكد من صحتها.