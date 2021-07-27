أيرلندا تتعهد بتطعيم الأطفال بداية من 12 عاما

أعلنت السلطات الأيرلندية خفض سن التطعيم ضد فيروس كورونا ليشمل الأطفال الذي تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما، لتعزيز مكافحة جائحة كورونا.

وبهذا الإعلان تصبح أيرلندا أحدث دولة في الاتحاد الأوروبي تتعهد بتطعيم هذه الفئة العمرية، في الوقت الذي فتحت فيه برنامجها الذي يشهد مشاركة قوية لتطعيم من تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما، الثلاثاء، بحسب "رويترز".

ويعمل برنامج اللقاح في أيرلندا حاليا كواحد من أسرع معدلات التطعيم في أوروبا، حيث تم تطعيم ما يقرب من 70% من المواطنين البالغين بشكل كامل.

كما حصل ما يزيد على 84% على الجرعة الأولى، الأمر الذي يقلل بقوة معدل الإصابات بالمرض الخطير والموت جراء "كوفيد 19".

وأقرت وكالة الأدوية الأوروبية، استخدام لقاحات "فايزر"، و"موديرنا" في تطعيم المراهقين ما شجع دول في الاتحاد الأوروبي بينها فرنسا واليونان والدنمارك على خفض سن التطعيم إلى 12 عاما.

وقال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني، إن حكومة بلاده تأمل في تطعيم الفئة العمرية بين 12 و15 عاما بشكل كامل في النصف الأول من سبتمبر/ أيلول.

من جانبه، قال رئيس الوزراء ميشال مارتن، إن أيرلندا تعمل على خفض سن المجموعات العمرية المؤهلة للقاح، وسوف تفتح للمرة الأولى مراكز تطعيم متنقلة بنهاية هذا الأسبوع لتشجيع صغار السن المؤهلين مؤخرا للحصول على اللقاح.

وقال مارتن للصحفيين: "هذا يمثل انفتاحا هاما للغاية لبرنامج التطعيم لدينا. نريد تشجيع معدلات المشاركة العالية الآن بين هذه الفئات العمرية المتبقية".