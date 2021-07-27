محكمة سويدية تتهم إيرانيا بارتكاب جرائم حرب

وجهت محكمة سويدية في ستوكهولم اتهامات لمواطن إيراني يبلغ من العمر 60 عاما بارتكاب، ما يشتبه بأنه جرائم حرب في إيران في 1988 عندما تم إعدام 5 آلاف سجين سياسي بأوامر من الحكومة.

ونقلت "رويترز"، الثلاثاء، عن ممثلي الادعاء في المحكمة بأن الرجل الذي رفضوا الكشف عن اسمه مسجون في السويد منذ نحو عامين ويشتبه بأنه لعب دورا قياديا في عملية القتل الجماعي.

قالت كريستينا ليندهوف كارلسون ممثلة الادعاء: "وجهنا اتهامنا لمواطن إيراني بارتكاب جرائم حرب وقتل في إيران في 1988".

وذكرت ليندهوف كارلسون بأن الرجل الإيراني كان مسؤول ادعاء عمل في سجن جوهارداشت في كرج بإيران.

وفي عام 1988 نفذت السلطات الإيرانية عملية تطهير استهدفت أعضاء منظمة مجاهدي خلق التي كانت تقاتل في أجزاء من إيران، وكذلك معارضين سياسيين آخرين مثل الجماعات اليسارية.

وقالت ليندهوف كارلسون إن مجاهدي خلق كانت تتعاون مع الجيش العراقي الذي كان في حالة حرب مع إيران في هذا التوقيت.

وأوضحت أن صلة الأمر بالصراع العراقي الإيراني، كانت السبب في التعامل مع إعدام أفراد الجماعة على أنه جرائم حرب وذلك لأنه ينتهك للقانون الدولي.