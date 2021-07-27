إستونيا تحتج على انتهاك سفينة حربية إيرانية المياه الإقليمية

أعلنت وزارة الخارجية الإستونية، تسليم مذكرة احتجاج للسفارة الإيرانية في هلسنكي، على خلفية انتهاك سفينتها الحربية "سهند" المياه الإقليمية، وهي في طريقها للمشاركة في عرض يوم البحرية الروسية في مدينة سان بطرسبورغ.

هلسنكي - سبوتنيك. وجاء الإعلان في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإستونية، اليوم الثلاثاء.

وقال البيان: "سلمت وزارة الخارجية اليوم مذكرة احتجاج إلى القائم بالأعمال في سفارة إيران في هلسنكي أحمد حجي حسين، بشأن انتهاك السفينة الحربية الإيرانية سهند للحدود البحرية الإستونية في 23 تموز/ يوليو".

وأضاف البيان: "من وجهة نظر إستونيا، فإن مثل هذا الانتهاك غير مقبول، وحادث مؤسف، ونأمل ألا يتكرر مرة أخرى".

وذكرت الشرطة الإستونية وإدارة حرس الحدود في وقت سابق أن السفينة الإيرانية سهند، التي كانت متجهة إلى سان بطرسبورغ، دخلت المياه الإستونية في 23 تموز/يوليو من الجانب الشمالي الغربي لجزيرة أوسموسار.

وأصدر خفر السواحل أوامر السفينة بتغيير مسارها خارج المياه الإقليمية لتعود السفينة إلى المنطقة الاقتصادية الإستونية.

وشاركت سفينتان حربيتان تابعتان للبحرية الإيرانية، المدمرة "سهند"، وسفينة الاستطلاع "مكران" في عرض تقيمه البحرية الروسية في سانت بطرسبورغ بمناسبة الذكرى الـ 325 لتأسيسها.